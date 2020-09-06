Известная балерина Анастасия Волочкова похвасталась фигурой в смелом платье с разреразами

По возвращению из отпуска балерина решила продолжить устраивать неоднозначные рекламы для заведений, которые она посещает, а также товара, который покупает. В этот раз наряженная Волочкова в красном платье с дерзким разрезом на бедре удивила выходкой.

Несмотря на жаркую и теплую погоду, она пришла в ресторан в шубе и красном платье в пол. При этом балерина надела золотые босоножки на шпильке, совсем не подходящие к ее образу, а также зачем-то позировала с маленькой девочкой с шариками. Выставив голую ногу перед ребенком, Анастасия выглядела, как минимум, странно. Чтобы избежать комментариев по поводу своего вида и слов по типу "убери ребенка", Волочкова заранее скрыла комментарии.

«Сегодня десятилетие отмечает замечательный уютный ресторан нашего посёлка "Swiss Yard" 🌺 Так здесь красиво! Уютно здесь, празднично и душевно.🌺😊 Прибежала по-соседски поприсутствовать», - пишет Анастасия.

Мы также писали, что довольно часто Анастасию критикуют за дерзкие выходки на публике, неуместные шпагаты и небрежный вид. Сама она считает, что все в порядке и критику на дух не переносит. В этот раз Волочкова рядом с двумя официантами решила показать, как проводит время у бара и распивает вкусные коктейли.

При этом Анастасии не удалось скрыть обвисшую кожу на ногах после резкого похудения. Красные ноги после загара выглядели несколько неудачно в коротких джинсовых шортах. Свой оббраз Волочкова также дополнила свободной белой блузой с капюшоном.

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