Все ж зірки залишилися такими ж чарівними

Серіал "Друзі" вийшов на екрани у 1994 році і досі завойовує серця публіки

За життям шістьох друзів - Росса, Моніки, Рейчел, Джоуї, Фібі і Чендлера - глядачі спостерігали протягом 10 сезонів, пише Politeka.net. У 2020 році серіалу виповнилося 26 років, але це не заважає завойовувати серця нової публіки, а також переглядати серії до дірок фанатам.

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Девід Швіммер з'явився в серіалі в ролі палеонтолога Росса. Артист вже був популярним до зйомок, на його рахунку ролі в відомих на той час проєктах. Зараз актор рідко знімається, але займається режисуванням.

Кортні Кокс, яка виконала роль педантичної Моніки, була вельми відомою і до зйомок в "Друзях". Зараз популярність артистки вщухла. Зірка продовжує зйомки в серіалах, а також з'явиться у фільмі "Крик 5", вихід якого очікується у 2021 році.

Дженніфер Еністон виконала роль розпещеної Рейчел Грін, характер якої змінився з плином часу. Ця роль принесла актрисі небувалу популярність. Зірка і зараз залишається однією з найбільш впізнаваних і високооплачуваних актрис Голлівуду. Одна з останніх ролей в серіалі "Ранкове шоу".

Someone said "Beauty is not eternal" Here is Jennifer aniston (cast of FRIENDS) voted PEOPLE's World's #MostBeautiful woman of 2016 at 47 age. Then and now.... #eternity😍 Gepostet von Karnish Thakkar am Donnerstag, 21. April 2016

Метт Леблан зіграв невдачливого актора Джоуї. Зірка зараз зайнятий в зйомках серіалу "Все схоплено", а також вів популярне шоу "Top Gear" і займається продюсуванням.

Ліза Кудроу зіграла навіжену Фібі. Актриса навіть отримала за неї премію "Еммі". Саме Фібі стала для актриси вершиною кар'єри. Останні ролі у зірки: в комедії "Та ще парочка" і в телесеріалі "Космічні війська".

Роль саркастичного Чендлера виконав Метью Перрі. Відомо, що актор зловживав наркотичними засобами під час зйомок. Це дуже підкосило його здоров'я. Зараз артист рідко знімається. Остання роль - у 2017 році в серіалі "Клан Кеннеді: після Камелота".

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