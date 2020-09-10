Серіал "Друзі" вийшов на екрани у 1994 році і досі завойовує серця публіки 

За життям шістьох друзів - Росса, Моніки, Рейчел, Джоуї, Фібі і Чендлера - глядачі спостерігали протягом 10 сезонів, пише Politeka.net. У 2020 році серіалу виповнилося 26 років, але це не заважає завойовувати серця нової публіки, а також переглядати серії до дірок фанатам. 

Читайте далі про акторів даного ситкому. 

Девід Швіммер з'явився в серіалі в ролі палеонтолога Росса. Артист вже був популярним до зйомок, на його рахунку ролі в відомих на той час проєктах. Зараз актор рідко знімається, але займається режисуванням. 

David Schwimmer

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Gepostet von Matt Campbell am Samstag, 22. August 2020

Кортні Кокс, яка виконала роль педантичної Моніки, була вельми відомою і до зйомок в "Друзях". Зараз популярність артистки вщухла. Зірка продовжує зйомки в серіалах, а також з'явиться у фільмі "Крик 5", вихід якого очікується у 2021 році. 

Courteney Cox

Gepostet von Matt Campbell am Samstag, 22. August 2020

Дженніфер Еністон виконала роль розпещеної Рейчел Грін, характер якої змінився з плином часу. Ця роль принесла актрисі небувалу популярність. Зірка і зараз залишається однією з найбільш впізнаваних і високооплачуваних актрис Голлівуду. Одна з останніх ролей в серіалі "Ранкове шоу". 

Someone said "Beauty is not eternal" Here is Jennifer aniston (cast of FRIENDS) voted PEOPLE's World's #MostBeautiful woman of 2016 at 47 age. Then and now.... #eternity😍

Gepostet von Karnish Thakkar am Donnerstag, 21. April 2016

Метт Леблан зіграв невдачливого актора Джоуї. Зірка зараз зайнятий в зйомках серіалу "Все схоплено", а також вів популярне шоу "Top Gear" і займається продюсуванням. 

Matt LeBlanc

Gepostet von Matt Campbell am Samstag, 22. August 2020

Ліза Кудроу зіграла навіжену Фібі. Актриса навіть отримала за неї премію "Еммі". Саме Фібі стала для актриси вершиною кар'єри. Останні ролі у зірки: в комедії "Та ще парочка" і в телесеріалі "Космічні війська". 

Lisa Kudrow

Gepostet von Matt Campbell am Samstag, 22. August 2020

Роль саркастичного Чендлера виконав Метью Перрі. Відомо, що актор зловживав наркотичними засобами під час зйомок. Це дуже підкосило його здоров'я. Зараз артист рідко знімається. Остання роль - у 2017 році в серіалі "Клан Кеннеді: після Камелота". 

Matthew Perry

Gepostet von Matt Campbell am Samstag, 22. August 2020

Нагадавши, 51-річна Еністон скоро стане мамою, народить найближчим часом: "розплакалася, коли...".

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