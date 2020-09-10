Сериал "Друзья" вышел на экраны в 1994 году и до сих пор завоевывает сердца публики 

За жизнью шестерых друзей - Росса, Моники, Рейчел, Джоуи, Фиби и Чендлера - зрители наблюдали в течение 10 сезонов, пишет Politeka.net. В 2020 году сериалу исполнилось 26 лет, но это не мешает завоевывать сердца новой публики, а также пересматривать серии до дыр фанатам. 

Читайте далее об актерах данного ситкома. 

Дэвид Швиммер появился в сериале в роле палеонтолога Росса. Артист уже был популярным до съемок, на его счету роли в известных на то время проектах. Сейчас актер редко снимается, но занимается режиссированием. 

David Schwimmer

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Gepostet von Matt Campbell am Samstag, 22. August 2020

Кортни Кокс, исполнившая роль педантичной Моники, была весьма известной и до съемок в "Друзьях". Сейчас популярность артистки поутихла. Звезда продолжает съемки в сериалах, а также появится в фильме "Крик 5", выход которого ожидается в 2021 году. 

Courteney Cox

Gepostet von Matt Campbell am Samstag, 22. August 2020

Дженнифер Энистон исполнила роль избалованной Рэйчел Грин, характер которой изменился с течением времени. Эта роль принесла актрисе небывалую популярность. Звезда и сейчас остается одной из самых узнаваемых и высокооплачиваемых актрис Голливуда. Одна из последних ролей в сериале "Утреннее шоу". 

Someone said "Beauty is not eternal" Here is Jennifer aniston (cast of FRIENDS) voted PEOPLE's World's #MostBeautiful woman of 2016 at 47 age. Then and now.... #eternity😍

Gepostet von Karnish Thakkar am Donnerstag, 21. April 2016

Мэтт Леблан сыграл неудачливого актера Джоуи. Звезда сейчас занят в съемках сериала "Все схвачено", а также вел популярное шоу "Top Gear" и занимается продюссированием. 

Matt LeBlanc

Gepostet von Matt Campbell am Samstag, 22. August 2020

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Lisa Kudrow

Gepostet von Matt Campbell am Samstag, 22. August 2020

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Matthew Perry

Gepostet von Matt Campbell am Samstag, 22. August 2020

Напомним, 51-летняя Энистон скоро станет мамой, родит в ближайшее время: "Расплакалась, когда...".

Как сообщала Politeka, свадьба Питта и Энистон впечатлила масштабом, денег не пожалели: новые фото и подробности торжества

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