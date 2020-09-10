Сериал "Друзья" вышел на экраны в 1994 году и до сих пор завоевывает сердца публики

За жизнью шестерых друзей - Росса, Моники, Рейчел, Джоуи, Фиби и Чендлера - зрители наблюдали в течение 10 сезонов, пишет Politeka.net. В 2020 году сериалу исполнилось 26 лет, но это не мешает завоевывать сердца новой публики, а также пересматривать серии до дыр фанатам.

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Дэвид Швиммер появился в сериале в роле палеонтолога Росса. Артист уже был популярным до съемок, на его счету роли в известных на то время проектах. Сейчас актер редко снимается, но занимается режиссированием.

Кортни Кокс, исполнившая роль педантичной Моники, была весьма известной и до съемок в "Друзьях". Сейчас популярность артистки поутихла. Звезда продолжает съемки в сериалах, а также появится в фильме "Крик 5", выход которого ожидается в 2021 году.

Дженнифер Энистон исполнила роль избалованной Рэйчел Грин, характер которой изменился с течением времени. Эта роль принесла актрисе небывалую популярность. Звезда и сейчас остается одной из самых узнаваемых и высокооплачиваемых актрис Голливуда. Одна из последних ролей в сериале "Утреннее шоу".

Someone said "Beauty is not eternal" Here is Jennifer aniston (cast of FRIENDS) voted PEOPLE's World's #MostBeautiful woman of 2016 at 47 age. Then and now.... #eternity😍 Gepostet von Karnish Thakkar am Donnerstag, 21. April 2016

Мэтт Леблан сыграл неудачливого актера Джоуи. Звезда сейчас занят в съемках сериала "Все схвачено", а также вел популярное шоу "Top Gear" и занимается продюссированием.

Лиза Кудроу сыграла взбалмошную Фиби. Актриса даже получила за нее премию «Эмми». Именно Фиби стала для актрисы вершиной карьеры. Последние роли у звезды: в комедии "Та еще парочка" и в телесериале "Космические войска".

Роль саркастического Чендлера исполнил Мэтью Пэрри. Известно, что актер злоупотреблял наркотическими средствами во время съемок. Это очень подкосило его здоровье. Сейчас артист редко снимается. Последняя роль - в 2017 году в сериале "Клан Кеннеди: После Камелота".

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