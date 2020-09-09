Відомий російський шоумен комік Максим Галкін вирішив задіяти в одному зі своїх проектів свою дружину Аллу Пугачову

Про це повідомляє Politeka з посиланням на відео, розміщене в Intagram знаменитості.

"#МУЗЫКАЛИТИ повертається легендарним випуском! Я взяв дружину на роботу, щоб разом послухати самі класні треки в компанії відмінного хлопця! @alla_orfey і @bastaakanoggano сміються, сперечаються, підспівують, згадують байки - все це за посиланням в сторіс! Це Музикаліті-дивіться, що слухаєте!",- сказано в описі до відео.

У короткому ролику шоумен розповів про свої творчі плани.

"У минулих випусках ви багато писали, що у нас все погано, треки проплачені, гості проплачені, немає нових облич... Отвествтенно заявляю: все так і є. Зліва від мене людина, яка потрапила на це шоу по знайомству, і праворуч – людина, що потрапила на це шоу через ліжко", – заявив Галкін, вказавши при цьому рукою на Аллу Пугачову.

Комік додав при цьому, що Алла любить молодих і перспективних, тому він нічим не ризикує, натякаючи, що він є саме таким.

Politeka писала, що чоловік Алли Пугачової Максим Галкін вразив несподіваним відео після чуток про розлучення. Свіже відео шоумен опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Ось сидимо з царівною жабою, дивимося на латаття. Такий понеділок", - сказав сумний Галкін і зітхнув.

Відео він знімав у своєму замку в селі бруд. Передплатникам Галкін показав ту саму Царівну-садову скульптуру-жабу і невеликий ставок з квітучими лататтям.

Російський комік Максим Галкін порадував шанувальників яскравим знімком зі своєю дружиною Аллою Пугачовою. Свіже фото з'явилося у Галкіна в Instagram. Комік зробив селфі, знявши себе і Пугачову. Варто відзначити, що примадонна на фото виглядала дуже молодо, на її обличчі не було жодної зморшки. Парочка позувала на камеру і посміхалася. А Пугачова на одному з фото показала язик.

"Не дочекаєтеся, пліткарі 😜», - підписав фото Галкін, тим самим даючи відповідь на чутки про можливе розлучення пари.

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