Відомий російський шоумен комік Максим Галкін вирішив задіяти в одному зі своїх проектів свою дружину Аллу Пугачову
Про це повідомляє Politeka з посиланням на відео, розміщене в Intagram знаменитості.
"#МУЗЫКАЛИТИ повертається легендарним випуском! Я взяв дружину на роботу, щоб разом послухати самі класні треки в компанії відмінного хлопця! @alla_orfey і @bastaakanoggano сміються, сперечаються, підспівують, згадують байки - все це за посиланням в сторіс! Це Музикаліті-дивіться, що слухаєте!",- сказано в описі до відео.
У короткому ролику шоумен розповів про свої творчі плани.
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"У минулих випусках ви багато писали, що у нас все погано, треки проплачені, гості проплачені, немає нових облич... Отвествтенно заявляю: все так і є. Зліва від мене людина, яка потрапила на це шоу по знайомству, і праворуч – людина, що потрапила на це шоу через ліжко", – заявив Галкін, вказавши при цьому рукою на Аллу Пугачову.
Комік додав при цьому, що Алла любить молодих і перспективних, тому він нічим не ризикує, натякаючи, що він є саме таким.
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#МУЗЫКАЛИТИ повертається легендарним випуском! Я взяв дружину на роботу, щоб разом послухати самі класні треки в компанії відмінного хлопця! @alla_orfey і @bastaakanoggano сміються, сперечаються, підспівують, згадують байки - все це за посиланням в сторіс! Це Музикаліті-дивіться, що слухаєте!
Politeka писала, що чоловік Алли Пугачової Максим Галкін вразив несподіваним відео після чуток про розлучення. Свіже відео шоумен опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Ось сидимо з царівною жабою, дивимося на латаття. Такий понеділок", - сказав сумний Галкін і зітхнув.
Відео він знімав у своєму замку в селі бруд. Передплатникам Галкін показав ту саму Царівну-садову скульптуру-жабу і невеликий ставок з квітучими лататтям.
Російський комік Максим Галкін порадував шанувальників яскравим знімком зі своєю дружиною Аллою Пугачовою. Свіже фото з'явилося у Галкіна в Instagram. Комік зробив селфі, знявши себе і Пугачову. Варто відзначити, що примадонна на фото виглядала дуже молодо, на її обличчі не було жодної зморшки. Парочка позувала на камеру і посміхалася. А Пугачова на одному з фото показала язик.
"Не дочекаєтеся, пліткарі 😜», - підписав фото Галкін, тим самим даючи відповідь на чутки про можливе розлучення пари.
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