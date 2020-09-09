Тіна Кароль вийшла в світ у сміливій сукні, кинувши виклик зірці популярної франшизи Marvel "Месники"

Фото з порівнянням образів двох зірок з'явилося на сторінці журналу Viva в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Нещодавно популярна українська співачка вийшла в світ у розкішній білій сукні. Облягаючий наряд зі спідницею в підлогу привертає до себе увагу сміливими вирізами прямо під грудьми і самим глибоким декольте.

Примітно, що в такій же сукні з'являлася на світському заході і актриса з фільмів Marvel і серіалу «Як я зустрів вашу маму» Кобі Смолдерс.

Українцям показали знімки двох красунь в однаковому вбранні і запропонували вибрати, кому із зірок воно личить більше.

"Модна битва: Тіна Кароль проти зірки серіалу "Як я зустрів вашу маму" Кобі Смолдерс. Кому це плаття личить більше?" ,- йдеться у підписі до фото.

У коментарях тут же почали обговорювати це питання, причому думки розділилися.

"На Кобі плаття виглядає набагато краще, ніж на Тіні", "ефектніше звичайно ж на Тіні", "нікому не личить це плаття! Воно краде фігуру!", "У Тіни сі*і соковитіші і талія", "нікому воно не підійшло. Дайте іншу модель", "Кобі плоска, Тіна-бомба", "Кобі краще. Тіна жирнувата", "Тіна взагалі така соковита", - пишуть люди.

Нагадаємо, фліртуючу Кароль застукали з одруженим красенем, пристрасті на "Танцях" розпалюються.

Як повідомляла Politeka, експерименти Тіни Кароль із зовнішністю розлютили українців: "У людей нічого їсти, а вони...".

Також Politeka писала, що опухла Кароль здивувала зовнішнім виглядом на "Танцях з зірками".