27-летняя модель Николь Потуральски порадовала фанатов свежим фото

Об этом пишет Politeka со ссылкой на страницу знаменитости в Instagram.

Так, на фото пассия знаменитого голливудского актера Бреда Питта сидит на зеленой лужайке в свободной позе, опираясь коленями об землю.

На лице Николь – широкая счастливая улыбка, что наводит на мысль о том, что с личной жизнью у девушки все в порядке.

Одета модель в черные облегающие шорты, на ее груди завязан зеленый платок, волосы Николь распущены.

"Счастливое воскресенье", – коротко подписала свою фотографию звезда.

Фанатам понравилось свежее фото знаменитости, они засыпали девушку восторженными комплиментами.

"Натуральная девушка, красивая, ангел", – написали поклонники Николь.

Politeka писала о том, что раскрыты некоторые подробности личной жизни звезды Голливуда Брэда Питта. По информации инсайдеров, 56-летний Брэд Питт как минимум девять месяцев уже встречается с молодой немецкой моделью Николь Потуральски.

Впервые звездную пару засекли на концерте Канье Уэста осенью 2019 года в концертном зале "Голливуд-боул" в Лос-Анджелесе. Очевидцы с мероприятия уверяют, что они увлеченно общались друг с другом до того, пока не началось выступление рэпера. В данный момент Брэд Питт и Николь Потуральски наслаждаются совместным отпуском во Франции.

В сети активно обсуждают роман Брэда Питта с юной копией Анджелины Джоли. Как стало известно, голливудский актер уже долгое время встречается с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски. Питт, по сообщениям прессы, даже привез молодую любовницу в свое поместье во Франции, где он играл свадьбу с Джоли.

Николь Потуральски хоть и напоминает по типажу Джоли. Но все же не является ее двойником, в отличие от девушек, которые строят свою карьеру, опираясь на сильное сходство со звездой.

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