Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить тульские пряники, вкус которых приведет в восторг

Она опубликовала рецепт на своем Youtube-канале, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы). Глинская подчеркнула, что все дело в начинке, так как в магазинных пряниках ее всегда мало.

Для приготовления пряников вам понадобится:

150 г сахара,

130 г сливочного масла,

80 г меда,

2 яйца + 1 желток,

500 г муки,

5 г соды,

5 г порошка корицы,

2 г мускатного ореха,

300 г сливового повидла.

Муку, соду, щепотку соли, корицу и мускатный орех необходимо смешать, после чего в отдельно миске взбить яйца с сахаром, предварительно растопленным сливочным маслом и медом. В полученную смесь добавьте сухие ингредиенты и перемешайте. Тесто нужно оставить в холодильнике на час, после чего раскатать его в пласт толщиной 2-3 мм.

Нарезаем тесто на полоски шириной 6 см и длиной 10 см. На половину полосок нужно выложить повидло, а остальными накрыть его сверху. Перед тем, как поместить пряники в духовку, нужно закрепить края. Выпекать их нужно в разогретой до 170°С духовке 12-15 минут.

Для приготовления глазури вам понадобится:

100 г сахарной пудры,

30 мл горячей воды.

Смешайте воду и сахарную пудру, после чего покройте пряники полученной глазурью.

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