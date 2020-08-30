Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить тульские пряники, вкус которых приведет в восторг
Она опубликовала рецепт на своем Youtube-канале, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы). Глинская подчеркнула, что все дело в начинке, так как в магазинных пряниках ее всегда мало.
Для приготовления пряников вам понадобится:
- 150 г сахара,
- 130 г сливочного масла,
- 80 г меда,
- 2 яйца + 1 желток,
- 500 г муки,
- 5 г соды,
- 5 г порошка корицы,
- 2 г мускатного ореха,
- 300 г сливового повидла.
Муку, соду, щепотку соли, корицу и мускатный орех необходимо смешать, после чего в отдельно миске взбить яйца с сахаром, предварительно растопленным сливочным маслом и медом. В полученную смесь добавьте сухие ингредиенты и перемешайте. Тесто нужно оставить в холодильнике на час, после чего раскатать его в пласт толщиной 2-3 мм.
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Нарезаем тесто на полоски шириной 6 см и длиной 10 см. На половину полосок нужно выложить повидло, а остальными накрыть его сверху. Перед тем, как поместить пряники в духовку, нужно закрепить края. Выпекать их нужно в разогретой до 170°С духовке 12-15 минут.
Для приготовления глазури вам понадобится:
- 100 г сахарной пудры,
- 30 мл горячей воды.
Смешайте воду и сахарную пудру, после чего покройте пряники полученной глазурью.
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