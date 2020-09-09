Победительница "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом полезных сладостей
Как передает Politeka.net, рецепт она опубликовала на своей странице в Инстаграм.
Глинская рассказала. Как приготовить цукаты из яблок. При этом она отметила, что готовятся такие вкусности просто, а хранятся долго. При этом цукаты полезнее конфет.
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Необходимые продукты:
- 1 кг яблок (практически все сорта, кроме «Семеренко»)
- 500 мл воды
- 500 г сахара
- сок одного лимона
- цедра одного лимона
Как приготовить цукаты из яблок:
1. Очищаем яблоки от кожуры и семян (!), нарезаем небольшими кусочками 3 на 3 см.
2. Добавляем цедру и сок лимона.
3. Добавляем сахар.
4. Заливаем водой, доводим до кипения и провариваем 20-25 минут на среднем огне.
Яблоки должны пропитаться сиропом и стать прозрачными.
По желанию можно добавить корицу, анис, кардамон.
5. После оставляем яблоки в сиропе до полного остывания.
6. Выкладываем яблоки на решетку и сушим в духовке при температуре 80°С в течение 4-5 часов.
Можно воспользоваться дегидратором.
Сироп от яблок можно хранить в морозильной камере и использовать повторно, а также для пропитки бисквитов и кексов.
7. Охлаждаем цукаты и убираем в герметично закрывающуюся емкость.
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