Готовятся просто, хранятся долго

Победительница "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом полезных сладостей

Как передает Politeka.net, рецепт она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

Глинская рассказала. Как приготовить цукаты из яблок. При этом она отметила, что готовятся такие вкусности просто, а хранятся долго. При этом цукаты полезнее конфет.

Необходимые продукты:

1 кг яблок (практически все сорта, кроме «Семеренко»)

500 мл воды

500 г сахара

сок одного лимона

цедра одного лимона

Как приготовить цукаты из яблок:

1. Очищаем яблоки от кожуры и семян (!), нарезаем небольшими кусочками 3 на 3 см.

2. Добавляем цедру и сок лимона.

3. Добавляем сахар.

4. Заливаем водой, доводим до кипения и провариваем 20-25 минут на среднем огне.

Яблоки должны пропитаться сиропом и стать прозрачными.

По желанию можно добавить корицу, анис, кардамон.

5. После оставляем яблоки в сиропе до полного остывания.

6. Выкладываем яблоки на решетку и сушим в духовке при температуре 80°С в течение 4-5 часов.

Можно воспользоваться дегидратором.

Сироп от яблок можно хранить в морозильной камере и использовать повторно, а также для пропитки бисквитов и кексов.

7. Охлаждаем цукаты и убираем в герметично закрывающуюся емкость.

Напомним, что Глинская раскрыла идеальный рецепт щербета: "Приготовить - проще простого!".

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