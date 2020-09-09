35-річний український шоумен Володимир Остапчук захворів китайським вірусом

Про це пише Politeka, посилаючись на повідомлення його нареченої Христини Гірник в соцмережі Instagram.

Так, Христина повідомила, що її весілля з відомим телеведучим переноситься.

"Зараз весілля не буде. Так, так....ви правильно прочитали. Ми переносимо дату і дуже чекаємо💙", – написала дівчина.

За її словами, за останні дні вона пройшла всі "етапи", а саме образу, психи, ️відторгнення,️ прийняття і, нарешті, позитивний настрій.

"Коли нас підкосила хвороба, я підозрювала, що святкуванню весілля настає "кінець". Стало моторошно прикро, що ось як і чому я. був уже спланований дівич-вечір, ось прям післязавтра ми повинні були їхати з моїми подругами, у Вови був спланований парубочий вечір... Були примірки суконь, підготовки з декораторами, організовані сюрпризи для коханого на весілля і тут все перевернулося в інший бік... Можна звичайно сісти і подумати, що все це знаки, а можна як ми, подумати, що значить буде ще крутіше свято, але трохи пізніше!",- пояснила причину перенесення весілля Христина.

Дівчина радить всім бути готовими під час пандемії до такого повороту подій.

"Як би не сталося, взяти партнера за руку і піти далі з позитивом і надією на краще! Всім любові! Я точно знаю, що у мене буде найкрасивіша і душевна весілля, але трохи пізніше!",- додала вона.

Перед цим Христина Гірник у своєму сторіз повідомила, що здала тест на китайський вірус, який виявився негативним. Жінка вважає, що теж хворіє, проте без ускладнень.

"Я так розумію, що мене зачепило в легкій формі. Пронесло із запаленням легенів. У мене із симптомів тільки першіння в горлі. Але немає нюху, зник кілька днів тому і поки не відновився", – розповіла Христина.

Володимир відчуває себе набагато гірше, легені шоумена вражені, у нього діагностували пневмонію. Гірник на самоізоляції доглядає за своїм нареченим, сподіваючись на його швидке одужання.

"Зараз, головне, вилікувати Вову, так як йому дісталося конкретніше. Але я точно знаю, що все скоро буде ок", – написала наречена телеведучого.

Politeka писала, що 35-річний український шоумен Володимир Остапчук зробив пропозицію своїй новій обраниці менш, ніж через рік після важкого розлучення. Зірка опублікував свіже фото зі своєю нареченою Христиною Гірник в мікроблозі в Instagram, де і оголосив про заручини. Щасливі Володимир і Христина позували на яхті на відпочинку в Туреччині.

"Вона сказала "так"❤️", - коротко підписав кадр телеведучий.

Ситуацію активно обговорюють в мережі. Зокрема, на Остапчука з його коханою накинулися в коментарях під постом журналу " Viva!".

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