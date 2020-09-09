35-летний украинский шоумен Владимир Остапчук заболел китайским вирусом

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на сообщение его невесты Кристины Горняк в соцсети Instagram.

Так, Кристина сообщила, что ее свадьба с известным телеведущим переносится.

"Сейчас свадьбы не будет. Да, да....вы правильно прочитали. Мы переносим дату и очень ждём💙", – написала девушка.

По ее словам, за последние дни она прошла все "этапы", а именно обиду, психи, ️отторжение,️ принятие и, наконец, позитивный настрой.

"Когда нас подкосила болезнь, я подозревала, что празднованию свадьбы наступает "конец". Стало жутко обидно, что вот как и почему я. Был уже спланирован девичник, вот прям послезавтра мы должны были ехать с моими подругами, у Вовы был спланирован мальчишник... Были примерки платьев, подготовки с декораторами, организованы сюрпризы для любимого на свадьбу и тут все перевернулось в другую сторону... Можно конечно сесть и подумать, что все это знаки, а можно как мы, подумать, что значит будет ещё круче праздник, но немного позже!", – объяснила причину переноса свадьбы Кристина.

Девушка советует всем быть готовыми во время пандемии к такому повороту событий.

"Как бы ни случилось, взять партнера за руку и пойти дальше с позитивом и надеждой на лучшее! Всем любви! Я точно знаю, что у меня будет самая красивая и душевная свадьба, но чуть позже!", – добавила она.

Перед этим Кристина Горняк в своем сториз сообщила, что сдала тест на китайский вирус, который оказался отрицательным. Женщина считает, что тоже болеет, однако без осложнений.

"Я так понимаю, что меня зацепило в легкой форме. Пронесло с воспалением легких. У меня из симптомов только першение в горле. Но нет обоняния, исчез несколько дней назад и пока не восстановился", – рассказала Кристина.

Владимир чувствует себя гораздо хуже, легкие шоумена поражены, у него диагностировали пневмонию. Горняк на самоизоляции ухаживает за своим женихом, надеясь на его скорое выздоровление.

"Сейчас, главное, вылечить Вову, так как ему досталось конкретно. Но я точно знаю, что все скоро будет ок", – написала невеста телеведущего.

Politeka писала, что 35-летний украинский шоумен Владимир Остапчук сделал предложение своей новой избраннице менее, чем через год после тяжелого развода. Звезда опубликовал свежее фото со своей невестой Кристиной Горняк в микроблоге в Инстаграм, где и объявил о помолвке. Счастливые Владимир и Кристина позировали на яхте на отдыхе в Турции.

"Она сказала "да" ❤️", - коротко подписал кадр телеведущий.

Ситуацию активно обсуждают в сети. В частности, на Остапчука с его возлюбленной накинулись в комментариях под постом журнала "Viva!".

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