Стало відомо, як пандемія та карантин вплинули на ринок праці в Україні

Про це пише видання Будпорт.

Зокрема, середня зарплата в липні, якщо порівнювати з попереднім місяцем, зросла на 2%, а в річному обчисленні (у порівнянні з липнем 2019 року) – на 7,6%, сягнувши 11800 гривень.

Реальна зарплата в липні в порівнянні з липнем 2019 року збільшилася на 5,1%, а відносно червня 2020 року – на 2,6%.

У середньому, як зазначають фахівці, зарплати по ринку впали на 10-15%, хоча на початку року планувався приріст на 20-25%. Скорочення зарплат найбільше зачепило IT-фахівців та топ-менеджерів – в середньому на 15-30%.

Але найбільшого удару карантин та епідемія завдали зайнятості населення. Реальну кількість звільнених українців чи тих, що стали тимчасово через обмежувальні заходи безробітними, не назве ніхто. Для багатьох компаній відправлення співробітників у частково й повністю неоплачувану відпустку було основним рішенням.

Але експерти очікують, що зарплати скоро піднімуться, але динаміка не буде такою високою, як у минулі роки. НБУ прогнозує зростання номінальних зарплат на 4,1%, а реальних - на 1,3%. МВФ, у свою чергу, запевняє, що зростання буде на рівні 3,6%.

«Заробітні плати, найімовірніше, не будуть скорочуватися, оскільки збільшуються ціни на споживчі товари і зростає інфляція», – зазначаєть аналітики.

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