Відомий російський шоумен і співак Артур Ревва (Пирожков) захопив свіжим фото
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку виконавця в соцмережі Instagram.
Так, на фото Ревва, обіймаючи свою красуню-дружину Анжеліку, вітає своїх шанувальників з Міжнародним днем краси.
"Сьогодні наше професійне свято. Вітаю всіх з Міжнародним Днем краси[email protected] ❤️", - підписав світлину Артур.
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На знімку співак зі своєю дружиною стоять в обнімку, однією рукою пиріжків ніжно приобнімает Анжеліку за спину, інший – тримає за руку трохи вище ліктем. На Артурі і Анжеліці – стильні шкіряні куртки, у Ревви вона накинута зверху білої футболки, довершує образ колишнього резидента "Камеді клаб" браслет і персні.
Фанати по достоїнству оцінили новий образ зірки. У численних коментарях вони захоплені співаком і його дружиною.
"Краса врятує світ😂 так підходять один одному🔥 👩❤️👩 тут має бути фото з Артуром Пирожковим на коні з 1 кліпу 😂 🔥 зі святом! 🌹 Теж красунчики👍 спасибі і вас також красиві 😍 ❤ ️ спасибо спасибі 😄 зі святом вас!!!!!❤️ кращі ❤️", - пишуть вони
Не оминула увагою цю публікацію і відома українська співачка Світлана Лобода. Вона лайкнула фото і залишила короткий, але виразний коментар.
"Мої котики ☺️❤❤️", – написала зірка.
Politeka писала, що популярний російський виконавець Артур Пирожков, відомий як Олександр Ревва, виклав у Мережу кумедний ролик. Свіже відео він опублікував у себе в Instagram.
На кадрах видно, що Артур зі своєю партнеркою запально танцюють в холі імовірно Рагсу під пісню " Допоможи мені!"з кінофільму" Діамантова рука " авторства Олександра Зацепіна і Леоніда Дербеньова.
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