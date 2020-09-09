Відомий російський шоумен і співак Артур Ревва (Пирожков) захопив свіжим фото

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку виконавця в соцмережі Instagram.

Так, на фото Ревва, обіймаючи свою красуню-дружину Анжеліку, вітає своїх шанувальників з Міжнародним днем краси.

"Сьогодні наше професійне свято. Вітаю всіх з Міжнародним Днем краси[email protected] ❤️", - підписав світлину Артур.

На знімку співак зі своєю дружиною стоять в обнімку, однією рукою пиріжків ніжно приобнімает Анжеліку за спину, інший – тримає за руку трохи вище ліктем. На Артурі і Анжеліці – стильні шкіряні куртки, у Ревви вона накинута зверху білої футболки, довершує образ колишнього резидента "Камеді клаб" браслет і персні.

Фанати по достоїнству оцінили новий образ зірки. У численних коментарях вони захоплені співаком і його дружиною.

"Краса врятує світ😂 так підходять один одному🔥 👩❤️👩 тут має бути фото з Артуром Пирожковим на коні з 1 кліпу 😂 🔥 зі святом! 🌹 Теж красунчики👍 спасибі і вас також красиві 😍 ❤ ️ спасибо спасибі 😄 зі святом вас!!!!!❤️ кращі ❤️", - пишуть вони

Не оминула увагою цю публікацію і відома українська співачка Світлана Лобода. Вона лайкнула фото і залишила короткий, але виразний коментар.

"Мої котики ☺️❤❤️", – написала зірка.

Politeka писала, що популярний російський виконавець Артур Пирожков, відомий як Олександр Ревва, виклав у Мережу кумедний ролик. Свіже відео він опублікував у себе в Instagram.

На кадрах видно, що Артур зі своєю партнеркою запально танцюють в холі імовірно Рагсу під пісню " Допоможи мені!"з кінофільму" Діамантова рука " авторства Олександра Зацепіна і Леоніда Дербеньова.

«Щасливчик»: хвалькуватий Артур Пирожков показав свою улюблену "пантеру", Віра Брежнєва оцінила.

Неголений Артур Пирожков пограв м'язами і підкорив Софію Ротару: "Ну красень!"

Розкішний дружина Артура Пирожкова в зухвалому міні пристрасно притулилася до чоловіка: "він такий..."