Жизнь популярного в 90-ых музыканта Леонида Нерушенко оборвалась в один миг

Об этом пишет издание Утро.

Леонид был один из самых ярких исполнителей 90-ых годов, и этому поспособствовали родители-дипломаты, которые делали все для разностороннего развития сына.

Семья долгое время жила в Швеции, и по возвращению домой Леонид Нерушенко решил попробовать себя в модельном бизнесе. Благодаря своей внешности он сразу обзавелся прибыльними контрактами, и решил еще уделять время пению.

В 1998 году Леонид вступает в коллектив "Динамит", и музыкантов уже стали называть "секс-символами десятилетия". Через пару лет певца стали замечать в компании Ксении Собчак: пара посещала публичные мероприятия и всегда держались за руку.

Но через какое-то время они расстались. «Ксюша любила Леньку. Говорили, что это была самая красивая пара в Москве. У этой девушки большое человеческое сердце», — признавалась позже мать Леонида.

В 2003 году певец ушел из "Динамита" ради сольной карьеры и всячески отказывался слушать критику в свой адрес. Тогда он начал встречаться с другой звездой "Дома-2" Ксенией Бородиной.

Телеведущую обожали родители Леонида, да и он сам отзывался о телеведущей исключительно с нежностью. Ходили слухи, что Нерушенко даже собирается делать предложение, но пара так и не поженилась.

2 сентября 2005 года проводил вечер в компании друзей. Они поужинали и обсуждали планы на будущее. После ресторана Леонид Нерушенко отправился домой на личном мотоцикле, и в пути разбился в ДТП.

Во время движения певец не заметил дорожный знак и пытался сманеврировать, но угодил прямо под грузовик. Леонид мгновенно скончался от удара с фурой.

"Она приехала тут же, как только узнала о гибели Лени. Ксюшенька очень нам помогла. Именно она организовала поминки", — рассказывает мама Леонида о Ксении Собчак, с которой он уже давно расстался.

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