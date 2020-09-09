Популярная певица Вера Брежнева восхитила красотой в нежном и одновременно соблазнительном образе

Как передает Politeka.net, свежее фото артистка опубликовала на странице у себя в Инстаграм.

«Красота для меня — это гармония, это внутренняя энергия, которая отражается в сиянии ваших глаз. Сегодня Всемирный День Красоты, и я хочу пожелать каждому из нас видеть и излучать красоту! Внутри и снаружи!», - написала артистка.

Вера позирует в бежевой майке с глубоким декольте, которое едва вмещает ее пышную грудь. Образ дополняет легкий естественный макияж.

Несмотря на простоту образа Брежнева произвела фурор своей красотой.

«Какой красивый цвет волос», «Красота и любовь спасёт мир!!!», «Вера вы прелесть», «Сногшибательны», «Всемирный день красоты??? Тогда это твой день, Верочка❤️❤️😍 Ты наша настоящая и великая Богиня. Сексуальность и Красота в едином целом🔥🔥🔥», «Красотка», - восхищаются артисткой в Сети.

Лайк посту Брежневой поставила и ее коллега экс-участница ВИА-Гры певица Санта Димопулос.

Напомним, что Брежнева распахнула пальто и заставила краснеть видом в "драгоценном" лифчике: "Вот это настоящий...".

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