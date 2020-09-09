Зірка "Кварталу 95" Олена Кравець звикає до нормального способу життя після важкої хвороби

Про це пише Politeka.net.

Нове фото Олени Кравець було опубліковано на сторінці офіційного фан-клубу зірки "Кварталу 95" в Instagram.

Зокрема, українська зірка Олена Кравець вперше засвітилася на публіці після важкої хвороби, яка застала зненацька сім'ю актриси.

На знімку Олена Кравець, яка поборола підступний вірус, позує за столиком одного із закладів Одеси. Актриса "Кварталу 95" також посміхається і радіє життю.

"Гарного дня", - йдеться у підписі до фото.

Фанати миттєво відреагували на публікацію і засипали Олену Кравець десятками захоплених коментарів.

"І вам Олена хороших днів і прекрасного настрою", "Виглядаєте чудово! Шикарна посмішка і А позитиву скільки", "Як дівчинка", " Доброго ранку Олена! Чекаємо з нетерпінням, вечора, удачі!", "І Вам, взаємно! Ви чарівні! Дай вам Бог здоров'я і вашій родині!", "Після такого позитивного фото Олени день не може бути поганим", - написали вони під новим знімком зірки "Кварталу 95".

Нагадаємо, колега Олени Євген Кошовий повідомив, що у неї виявили китайський вірус і що в нових випусках шоу її будуть замінювати інші артистки з "жіночого кварталу".

Через час Олена Кравець записала відеозвернення, де розповіла, що заразилася вірусом за два дні до початку зйомок "Вечірнього кварталу", але, на щастя, вона не встигла заразити своїх колег.

Нагадаємо, що щаслива Кравець підкорила неймовірною чарівністю:»красуня".

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