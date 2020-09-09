Відома модель Демі Роуз підкорила шанувальників відвертим образом у високих чоботях

Красуня, яка встигла прославитися в мережі як «британська Кардашьян», поділилася новими знімками в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімках Демі позує в стильно обставленій кімнаті на білому дивані. З одягу на ній тільки чорний боді і високі шкіряні чоботи на шпильці, що доходять майже до середини стегна. При цьому блискавка на боді моделі кокетливо розстебнута, виставляючи на загальний огляд розкішні груди красуні.

На першому знімку Роуз сидить, розставивши ноги і злегка відкинувшись назад.

На другому ж фото Демі вирішила прилягти, причому зробила це, повернувшись спиною до камери і продемонструвавши свою соковиту п'яту точку.

Шанувальники красуні бурхливо відреагували на ці знімки, буквально засипавши її компліментами.

Раніше ми писали, що Демі показала фото, на яких насолоджується сонячним днем в саду. Модель сидить на шезлонгу, злегка розставивши ноги. Роуз відома своїми пишними формами, як у сестер Кардашьян, проте на цей раз вона вирішила їх приховати, прикривши своє розкішне тіло великою розкритою книгою. При цьому вражаюча груди моделі так і норовить випасти вперед. Під книгою вгадуються силуети купальника, бретельки якого Роуз кокетливо приспустила вниз.

Нагадаємо, Демі Роуз продемонструвала свою пишну красу в розпусній сукні.

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