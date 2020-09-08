Відома українська модель Алла Костромічова, ведуча "Топ-модель по-українськи", похвалилася новим образом
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram модель опублікувала фото з нової зйомки. Красуня позувала перед камерою в неймовірно красивій сукні. Руки і зона декольте Алли були оголені, плаття-бюстьє підкреслило ідеальні груди моделі. Спідниця вбрання була прозорою, тому шанувальники змогли розгледіти стрункі ніжки зірки. Алла підняла вгору руки, прийнявши дуже спокусливу позу.
"У кожного своя свобода", - підписала знімок Алла.
За дві години пост моделі зібрав понад 20 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Шикарна", "яка ж ви шикарна", «просто вау», «красуня», «це прекрасно, я в захваті", " неймовірна!", "Карпатський трамвай!", "Ваші фото захоплюють і змушують затамувати подих!", "О Господи, це просто божественно", "блін яка красотіща", "Алла як завжди дуже красиво виглядає", - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Алла Костромічова блиснула ідеальною фігуркою в білій сукні з пристойним розрізом. З нього визирали груди, які перебували в блискучому бюстгальтері. Образ Алла доповнила стильними чобітьми вище коліна.
Нагадаємо, що Костромічова з "Топ-модель по-українськи" занадто ефектно задерла ногу до стелі:"можна дивитися вічно".
А ще Politeka писала, що Костромічова звела з розуму позою в "невидимому" платті:"мрію...".
Також Politeka повідомляла, що Костромічова розбурхала відео з роздягненими хлопцями, Нікітюк оцінила: "а можна повторити?".