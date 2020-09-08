Известная украинская модель Алла Костромичева, ведущая "Топ-модель по-украински", похвасталась новым образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм модель опубликовала фото из новой съемки. Красотка позировала перед камерой в невероятно красивом платье. Руки и зона декольте Аллы были оголены, платье-бюстье подчеркнуло идеальную грудь модели. Юбка наряда была прозрачной, поэтому поклонники смогли рассмотреть стройные ножки звезды. Алла подняла вверх руки, приняв очень соблазнительную позу.

«У каждого своя свобода», - подписала снимок Алла.

За два часа пост модели собрал более 20 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Шикарная», «Какая же вы шикарная», «Просто вау», «Красотка», «Это прекрасно, я в восторге», «Невероятная!», «Карпатский трамвай!», «Ваши фото захватывают и заставляют затаить дыхание!», «О Господи, это просто божественно», «Блин какая красотище», «Алла как всегда очень красиво выглядит», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алла Костромичева сверкнула идеальной фигуркой в белом платье с приличным разрезом. Из него выглядывала грудь, которая находилась в блестящем бюстгальтере. Образ Алла дополнила стильными сапогами выше колена.

Напомним, что Костромичева из «Топ-модель по-украински» слишком эффектно задрала ногу к потолку: «Можно смотреть вечно».

А еще Politeka писала, что Костромичева свела с ума позой в «невидимом» платье: «Мечтаю…».

Также Politeka сообщала, что Костромичева взбудоражила видео с раздетыми парнями, Никитюк оценила: «А можно повторить?».