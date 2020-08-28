Телеведуча Алла Костромічова, яка веде проєкт "Топ-модель по-українськи" побешкетувала в оточенні оголених хлопців

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Команда, якій я довіряю на 100%», - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках Костромічова позує в облягаючому спортивному вбранні, лежачи «на руках» у молодих людей. Вони підкидають модель в повітря, після чого ловлять її.

"Ой, а можна попросити повторити теж саме зі мною", - поцікавилася телеведуча Леся Нікітюк.

Інші шанувальники Костромічової звернули увагу на ідеальну фігуру кумира.

«От би мій ранок так починалося», «крайньому хлопцеві зліва не дуже добре», «Добре коли тебе на руках тримає чоловік а якщо їх четверо значить ти Богиня!», «мені б так», «оце я розумію підтримка», «Алла не полетить, ти нам потрібна», - пишуть вони.





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На опублікованих кадрах Костромічова позує в латексному вбранні. У якийсь момент з'являється Соня Плакидюк, демонструючи елегантність і красу.

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