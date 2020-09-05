Популярна модель і ведуча шоу "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова захопила красою в пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Що стане уособленням нашої епохи? Мене завжди притягували предмети минулого, причому не твори мистецтва, а саме предмети побуту, транспорт, одяг прикраси, посуд — те, що колись було простим і повсякденним, а тепер передає дух того часу. Сідаючи на лавочку трамвайчика царських часів в культурній сукні і елегантних, витончених прикрасах на секунду опиняєшся поза реальністю», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Костромічова також розповіла, за що любить свою професію найбільше.

"Я знаю, за що я люблю найбільше свою професію – за рівень свободи, яким володієш, коли знаходишся перед об'єктивом камери, за те, що перестають діяти будь-які правила, а рухи продиктовані лише чином, який ти створюєш. Мені щиро здається, що в цей момент я можу все і глибоко в душі я мрію забрати цей стан з собою в реальний світ», - підкреслюється в тексті повідомлення.

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