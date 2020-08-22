Вокалістка студії "Квартал 95" Марта Адамчук здалася в незвичайному національному образі

Артистка до Дня Незалежності України опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" відверте фото в народних традиціях, передає Politeka.net.

Марта Адамчук сфотографувалася крупним планом з білою хусткою на голові, судячи з усього, нічого крім цієї деталі одягу на співачці немає. Так видно, що вона зняла бюстгальтер заради такого пікантного знімка. Марта доклала руку до обличчя, продемонструвавши яскраво-червоний манікюр.

"Вікіпедія пише, що хустка в Україні означала чи то статус жінки, чи то її достаток... А для мене, наприклад, - це спогад про дитинство і мою бабусю. Одягаючи хустку, до речі, я дуже схожа на неї)", - зазначила Марта Адамчук. - "Я обожнюю українські традиції. Моя країна, особисто для мене, складається з них. Спасибі тим людям, які допомагають зберегти, множать і цінують наші традиції. З наступаючими святами всіх вас".

Раніше Марта Адамчук показалася фанатам в брючному світлому костюмі. Ефектна і злегка розпатлана красуня розстебнула піджак і посвітила своїми формами в чорному топі. Вокалістка "пограла" на камеру з посмішкою на вустах.

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