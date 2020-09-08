Модель Сьюзі Кортез, яку називають господинею найкрасивіших сідниць в світі, вбралася в непристойний наряд і похвалилася пружним пресом

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася фотографією зі спортзалу у себе в Instagram. Красуня була одягнена в короткі шортики, які більше нагадували трусики. Зверху на ній красувався топ з довгими рукавами, який обтягнув пишні форми Кортез. На стегна красуня пов'язала сорочку, зробивши акцент на своєму неймовірному пресі з кубиками.

Дівчина стояла в захисній масці і позувала на камеру. За півгодини її фото зібрало майже 2 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Це фірма","красиві очі","соковита дівчинка", "Гарненька жінка", "безумовно красива дівчина", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Сьюзі Кортез звела з розуму своєю появою в непристойному вбранні. Дівчина одягла на себе шкіряне вбрання зайчика, вразивши навіть найсміливіших чоловіків. Кортез позувала напівсидячи в прозорому боді і латексних черевиках, ефектно розставивши при цьому ноги.

Крім цього, нещодавно модель поділилася фото, на якому блиснула своєю «п'ятою точкою» у всій красі. Дівчина лежала на піску, виставивши напоказ свої принади.

Нагадаємо, що Сьюзі Кортез показала свої "солодощі" на спекотному фото:"віє небезпекою".

А ще Politeka писала, що Сьюзі Кортез посвітила засмаглими формами в бікіні і зачарувала позою: "таке не сховаєш".

Також Politeka повідомляла, що Сьюзі Кортез в тісній білизні і панчохах посвітила злачними місцями: «Фантастична».