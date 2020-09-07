Популярна модель Сьюзі Кортез, сідниці якої визнали найкрасивішими в світі, покрасувалася своєю гордістю на пляжі

Вона опублікувала спокусливе фото на сторінці в соціальній мережі "Instagram", повідомляє Politeka.net. Красуня вбралася в білосніжний купальник-боді з зав'язками на боці.

Сьюзі кортес, кортез

Варто відзначити, що одяг ледь-ледь прикрив її пишний бюст і лискучу "п'яту точку". Більш того, Сьюзі Кортез повернулася до камери боком і показала принади з найкращого ракурсу, блиснувши томним поглядом і відкритими губами. Таке багатство не сховаєш навіть під найскромнішим купальником. 

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Користувачі соціальної мережі висловили красуні своє захоплення в коментарях:

"Ідеальна накачана красуня"; "чудово і красиво, як завжди"; "дуже дуже дуже красиве тіло"; "занадто мила".

Раніше модель опублікувала пікантне фото з літака, для якого позувала в бікіні з яскраво-блакитних паєток, Жовті бретельки якого обрамляли клаптики тканини. Сьюзі Кортез розвалилися в кріслі в крихітних джинсових шортиках, які ще й розстебнула, задерши ногу. Від фігури моделі неможливо відірватися: великі груди, тонка талія і накачані ніжки. Волосся моделі були розпущеними, вони лягли рівною смугою з боків. Зірка зробила макіяж з акцентом на очі.

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