Хвороба несподівано підкосила зірку Христину Асмус прямо на зйомках

Про це пише Politeka.net.

Відверте зізнання російської актриси з'явилося в її особистому мікроблозі Instagram.

Як відомо, Христина Асмус, яка зараз розлучається з Гаріком Харламовим, вирушила в Геленджик для зйомки нового шоу.

Працювати під палючим сонцем виявилося непросто, що зайвий раз і підтвердив ослаблений організм артистки, через що Христина Асмус серйозно захворіла.

"Робота по 20 годин на день, дієти + 40 градусів в тіні упереміш з кондиціонером і організм сказав «Харе». Сподіваюся в кадрі жар, соплі струмком і шия, що заклинила, не дуже буде видно - якось не клеїться це з сукнями зі шлейфом", - розповіла російська актриса.

Асмус також додала, що це був її "найдикіший" місяць у житті.

"Це був найдикіший місяць в моєму житті, але воно однозначно того варте! Що вийшло, побачимо вже 13 Вересня", - резюмувала вона в підписі до нового знімка в Instagram.

"Та вже по 20 годин, не бреши!", "А навіщо дієта? Ви і так у відмінній формі!", "Ось показник цієї "легкої праці". Христиночка, вам здоров'я і швидкого відновлення!", "Заклинилу шию зазвичай видно"," красива Христина", - написали фанати в коментарях.

Її спробували звинуватити у брехні щодо того, що вона нібито працює по 20 годин на день, на що Асмус відповіла: "Це з 04:30 ранку до ночі. Кожен день. Так буває, уявляєте".

Пост Христини випадковим чином збігся з виникненням чуток, що у її екс-спруга Гаріка Харламова діагностовано Китайський вірус. Але офіційного підтвердження по діагнозу шоумена поки не було.

Нагадаємо, що плачучу Христину Асмус осоромили після слів про дочку:"патологічна врушка".

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