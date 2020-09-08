50-річний чоловік співачки Наташі Корольової, артист і стриптизер Сергій Глушко (Тарзан) записав відеозвернення до шанувальників

Як передає Politeka.net, відео з'явилося у нього в Instagram після того, як він поділився дуже відвертим фото. Тарзан звернувся до всіх, хто розкритикував його за надмірно відверті фото. Він запропонував усім, кому не подобається відписатися від нього. Артист зізнався, що читає всі коментарі, і багато з них його бавлять.

"Освідчення в коханні до осені і до...вас» - підписав відео Тарзан.

Варто відзначити, що відео викликало не менше критики, ніж саме фото. Під постом хейтери продовжили поливати артиста брудом. Але віддані шанувальники стали на захист улюбленця.

"Раніше Корольову ще якось сприймала, тепер через нього терпіти обох не можу.. А, так, ще й маму туди ж до купи..Наталочка, ну виступала б одна ти, у тебе добре виходило", "Старенький вже", "Сергійко ви що плачете?", "Сергій, ви молодець. Люблю вас за почуття гумору і адекватність", " який шикарний голос! Говоріть в Інстаграмі частіше))», - пишуть користувачі мережі.

Додамо, що раніше Тарзан сфотографувався повністю голим, прикривши інтимне місце гітарою.

Нагадаємо, що Тарзана перекосило поруч з Корольовою, рідкісний момент потрапив на камеру: "як не соромно".

А ще Politeka писала, що повністю роздягнений Тарзан безсоромно пограв на своєму інструменті в спальні: "а ось це вже соромно!".

Також Politeka повідомляла, що Наташа Корольова влаштувала дикі танці на вулиці, заткнувши за пояс молодих артисток: Тарзану точно сподобається.