47-річна співачка Наташа Корольова влаштувала запальні танці на вулиці

Як передає Politeka.net, відео зі співачкою з'явилося на фан-сторінці зірок російського шоу-бізнесу. На ролику помолоділа Корольова станцювала сучасний танець під клубну музику. Артистка була одягнена в чорні лосини і толстовку. На голові у неї красувалася пов'язка, за допомогою якої вона зробила модну «фальшиву» чолку.

Варто відзначити, що Корольова дуже круто рухалася під музику. Її танець вийшов нічим не гірше, ніж подібні танці молодих артисток, що знімаються для Тік Току. За кілька годин відео подивилися понад 6 тисяч разів. У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Не можу причепитися!", "Класна», «Супер», "вогонь", - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що нещодавно Корольова серйозно змінила свою зовнішність. На нових фото і відео красуня виглядає на 15 років молодше. Так, на одному з останніх фото вона була схожа на казкову фею.

Раніше ми писали, що Наташа Корольова і Тарзан голосно відсвяткували свою річницю весілля. На свято до зірок прийшов шоумен Володимир Вінокур, який був у захваті від шоу, яке влаштувала зіркова пара.

Нагадаємо, що різко помолоділа Наташа Корольова в новому образі показала, чим зачарувала Тарзана:"на Бузову схожа".

А ще Politeka писала, що вухата Корольова влаштувала непристойні розваги з сином, мережа кипить: «не знають вже як випендритися».

Також Politeka повідомляла, що син Корольової посвітив оголеним торсом і "жбурнув" дівчину на камеру: весь в Тарзана.