30-річна актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, розбурхала розкішним знімком

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала у себе в Instagram кадри з нової фотосесії. Дівчина була в красивій чорній сукні з глибоким декольте. Пишні форми дівчини так і норовили вирватися назовні. Зверху Кошкіна накинула хутряну шубку. Образ завершував капелюшок і шарф. Варто відзначити, що виглядала Яна чудово.

«У мене дуже невибагливий смак-досить найкращого", - підписала фото зірка.

За півдня пост зірки зібрав понад 12 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Не часто трапляється так, що щиро можна сказати, що це кращі фото які бачив з вами, адже їх тисячі мабуть», «Ваша скромність дуже нав'язлива)», «красива зараза», «погляд кішки», «Януся в тебе закохався я і про іншу не можу думати я», «з таким темпом скоро ви будете сама завидна наречена шоубізнесу..так тримати", - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що після розлучення з Христиною Асмус Харламову активно приписують роман з молодою зіркою російських каналів. Парочку нібито бачили разом на вечірці на честь дня народження Ляйсан Утяшевої. Самі зірки роман заперечують.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна підкреслила свою головну гідність прозорим корсетом:"Тема розкрита".

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