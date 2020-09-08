30-летняя актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, взбудоражила роскошным снимком
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала у себя в Инстаграм кадры из новой фотосессии. Девушка была в красивом черном платье с глубоким декольте. Пышные формы девушки так и норовили вырваться наружу. Сверху Кошкина набросила меховую шубку. Образ завершала шляпка и шарф. Стоит отметить, что выглядела Яна превосходно.
«У меня очень непритязательный вкус - достаточно самого лучшего», - подписала фото звезда.
За полдня пост звезды собрал более 12 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Не часто случается так, что искренне можно сказать, что это лучшие фото которые видел с вами, ведь их тысячи видимо», «Ваша скромность очень навязчива)», «Красивая зараза», «Взгляд кошки», «Януся в тебя влюбился я и о другой не могу думать я», «С таким темпом скоро вы будите самая завидная невеста шоубизнеса..так держать», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что после развода с Кристиной Асмус Харламову активно приписывают роман с молодой звездой российских каналов. Парочку якобы видели вместе на вечеринке в честь дня рождения Ляйсан Утяшевой. Сами звезды роман отрицают.
Напомним, что Яна Кошкина подчеркнула свое главное достоинство прозрачным корсетом: "Тема раскрыта".
А еще Politeka писала, что Яна Кошкина подразнила формами, изогнувшись в слишком коротком платье: «Максимально натянула».
Также Politeka сообщала, что Яна Кошкина забыла о приличии и задрала ножку в дерзком мини: "Какая вы...".