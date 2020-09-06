Популярна російська актриса Христина Асмус показала, що їй доводиться переживати на зйомках нового шоу

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала відео, на якому показала закулісся шоу.

Як відомо, зараз зірка знімається в шоу "Золото Геленджика", де їй щодня змінюють образи і вбрання. В одній із серій шоу Христина постала в золотій металевій сукні. Виявилося, що сукня дійсно зроблена з металу, який не гнеться. Тому актриса не може в ній присісти і навіть піднятися на сходинку.

Асмус показала, як вона на підборах йде по піщаній дорозі і намагається залізти в свій трейлер в нерухомому платті.

"Максимально зручно в цьому костюмі переміщатися", - зазначила Асмус, шкандибаючи по піску.

"Ось зараз головний трюк!",- прокоментувала Асмус своє відео, спробувавши залізти в трейлер в металевій сукні.

Додамо, що Христина перебуває на зйомках вже місяць. Актрисі довелося залишити дочку з екс-чоловіком Гаріком Харламовим і навіть пропустити перший дзвінок дочки-першокласниці. За словами актриси, зйомки тривали цілодобово, весь місяць вона практично не спала. Крім цього, під кінець знімального процесу Асмус примудрилася захворіти.

Нагадаємо, що ридаюча Асмус зробила відчайдушне визнання, Харламову пощастило більше: "я так чекала...".

Як повідомляла Politeka, виснажена Асмус після розлучення з Харламовим поскаржилася на здоров'я, вразивши виглядом: "організм сказав харе».

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