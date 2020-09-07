Популярна російська актриса Христина Асмус поділилася рідкісним кадром, на якому зібрала всіх своїх сестер

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося на сторінці актриси в Instagram. Дівчина опублікувала фото з весілля своєї старшої сестри.

Як відомо, Христина росла в багатодітній родині - у неї цілих три рідних сестри. На фото одна з дівчат сиділа в білій сукні. Поруч з нею сиділа найстарша сестра, яка найменше схожа на Асмус. Також на камеру позувала сама актриса і її молодша сестра Карина, відома своїми досягненнями в спорті.

"Сестри", - підписала фото Христина.

За півгодини пост актриси зібрав понад 12 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів. Правда, думка з приводу схожості дівчат розділилися.

"Всі красиві", "треба ж, як схожі", "такі різні!", "Привіт Христиночка, красуня моя, кохана", "А у тебе є вільні сестри)", "радуєте своєю натуральною красою","занадто раритетне фото","Бригада","Так схожі", "такі різні!", "Сестри Мяснікови", - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, справжнє прізвище Христини - Мяснікова. Але вона, як і її молодша сестра Карина, змінили її на більш звучну Асмус.

Нагадаємо, що виснажена Асмус після розлучення з Харламовим поскаржилася на здоров'я, вразивши виглядом: "організм сказав харе».

А ще Politeka писала, що Христина Асмус повідомила про свій важкий стан, надія тільки на одне: "кожен день...".

Також Politeka повідомляла, що Христина Асмус приголомшила новим образом, заткнувши за пояс Настю Івлеєву: "краса вимагає жертв".