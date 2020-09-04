Схудлий Філіп Кіркоров похвалився своїм щастям і викликав фурор

Як передає Рoliteka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram нові фото з відпочинку.

У строкатих шортах і тенісці Філіп Кіркоров милується заходом.

"Так виглядає щаслива людина в природному середовищі існування, 36'С. з п'ятницею!☀ ️ ",- підписав він фото.

У мережі захоплюються виглядом улюбленого артиста. Зокрема фоловери відзначили, що він виглядає помітно схудлим і дуже романтичним на цих фото.

"Романтик, Самотній вовк!)", "Який ви яскравий, сонячний ❤️ самий самий😍»," дуже романтичне фото!", "Який стрункий чоловік) худенька", "як же ви круто виглядаєте!", "Розумничка! Не дивлячись ні на яких баб, які доводять до нервового зриву!", "Вогнище, ну реально", "Філіп-брутал!!!", "Незважаючи на свій вік, красивий", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, нещодавно Кіркоров політав на повітряній кулі.

"На великій повітряній кулі... зустрів фінальний Світанок літа 🌅 🎈це так символічно... Адже вперше за 35 років це літо було незвичайним для мене, без гастролей і фестивалів. Джордано красиво зазначив: "життя – це як політ на повітряній кулі. Чим більших висот ви хочете досягти, тим від більшої кількості баласту ви повинні позбутися. Потрібно зважитися викинути за борт все те, що заважає вам підніматися вгору."Слідую і піднімаюся!",- розповів співак.

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