Філіп Кіркоров похвалився талантами своїх підрослих дітей

Знаменитий російський співак поділився новим відео в своєму Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Про це пише Politeka.net.

На відео діти Кіркорова - Мартін і Алла-Вікторія демонструють свої знання англійської мови. На кадрах можна побачити, як вони бігають наввипередки з татом, кинувши йому виклик, розважаються на свіжому повітрі і розповідають про свої іграшки. При цьому розмовляють діти тільки англійською. Відзначимо, що на відео діти виглядають помітно підрослими.

У підписі до відео Кіркоров розповів, що з початком навчального року зайнявся підбором приватних вчителів для своїх нащадків. Він поділився їхнім досвідом роботи з одним таким учителем.

"Всього місяць занять влітку, а результати вражають. І для мене це найголовніше! У Греції практикували з успіхом!",- розповів співак.

Його шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Філіп, ти молодець! Крім того, що ти шалено талановитий, моторошно красивий, ти ще й чудовий батько! Хлопці у тебе просто чудові! Щастя твоїй родині!", "Так дійсно, діти в хороших руках. Тато робить все хороше для своїх дітей", "чудовий батько вийшов з Філіпа! Вважаю, що він дуже любить свою донечку", "як швидко виросли ваші діти, які молодці", "коли бачиш, як біжить Філіп, мимоволі думаєш, що він - вічна велика дитина", "татові розумнички і красатулечкі щастя і здоров'я", - пишуть люди.

Нагадавши, Кіркоров витягнув дітей на червону доріжку і нарвався на критику: "треба як Галкін...".

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