View this post on Instagram

И выбор учителей. После лета я выбрал Треволту @trevolta_bambam из Trevolta's Bright House @trevoltasbrighthouse Я вижу, как он работает с @allavictoriyakirkorova @martinkirkorov Они обожают занятия с Треволтой и всегда с нетерпением ждут его. Всего месяц занятий летом, а результаты впечатляют. И для меня это самое главное! В Греции практиковали с успехом!🌟