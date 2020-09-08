Відома київська модель Альона Омович, яку прозвали українською версією Кардашьян, похвалилася своїми апетитними формами

Як передає Politeka.net, свіжий знімок з'явився у моделі в Instagram. Красуня позувала в неймовірно красивому топі, який сильно стягнув її неосяжні груди. Модель без сорому вивалила свої "диньки" напоказ, адже тонка тканина не змогла прикрити все.

Крім цього, красуня зігнулася в спокусливій позі, засвітивши свої стрункі ніжки і округлі стегна. Дівчина сиділа в трусиках, тому шанувальники змогли багато чого побачити. За 40 хвилин пост моделі зібрав понад 6 тисяч лайків. У коментарях їй традиційно залишили масу компліментів.

"До чого ж гарна", "шикарна", "прекрасна принцеса, ти унікальна зірка", "красивий рукав! Ви хочете, щоб на іншій руці був рукав?", "Ти приголомшлива", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Альона Омович позувала в розкішному червоному купальнику, який мало що приховав. Бікіні було мокре, в результаті чого можна було розгледіти груди моделі у всій красі. Маленька смужка тканини натягнулася на бюсті шостого розміру і мало не лопнула.

Крім цього, нещодавно Омович показала свою головну гордість в маєчці, яку вона заправила в джинсові шорти.

Нагадаємо, що Омович довела до тремтіння пишними обсягами в декольте:"Просто кайф".

А ще Politeka писала, що Омович без одягу спокусливо вигнулася і вразила достоїнствами фігури: "Вау!".

Також Politeka повідомляла, що Омович непристойно натягнула топ, оголивши бюст шостого розміру: "хочете чогось реально гарячого?".