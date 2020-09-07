Российская телеведущая и певица Ольга Бузова удивила смелым образом для нового клипа

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала кадры со съемок на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Судя по всему, сейчас она готовится к выпуску нового трека, "Проблема", - указала она в описании и это же слово можно услышать на записи.

Ольга Бузова полюбилась многим фанатам не в последнюю очередь благодаря откровенным образам. На этот раз исполнительница предстала в обтягивающем боди телесного цвета с рисунками, напоминающими татуировки. Одежда подчеркнула все формы красотки и оставила обнаженными упругие бедра. Поверх боди она накинула плотную белую куртку, а на ноги натянула высокие ярко-красные сапоги.

В ролике Бузова с широко-расставленными ногами раскорячилась у ребристой стены, опершись пятой точкой. Девушка несколько раз сильно стукнула ладонью по поверхности, а затем раскинула руки в стороны и соблазнительно задрала ногу.

Пользователи социальной сети неоднозначно отреагировали на новый образ Ольги, поэтому мнения в комментариях разделились:

"Как-то не очень костюм 😱"; "Можно бесконечно смотреть! Образ роскошный"; "Образ как всегда на высоте🔥"; "Королева 👑👑👑👑"; "Почему такие наряды?"; "Оля ты красотка😍, длинный волос тебе оооочень идёт 😍"; "Аааа походу нас ждёт новый хит ❤️ Оля, что ты творишь? @buzova86 🔥💕💕💕"; "Такая кроха модная 🔥💜🔥"; "Ну когда ты уже перестанешь эту фигню исполнять? Взрослая баба,а как больная дергаешься"; "Дерзкая крошка😍"; "На трассу собралась? Для трассы очень даже сойдёт".

Напомним, Бузова в костюме горничной потрясла откровением о жизни до славы.

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