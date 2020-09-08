Молодая модель Дарья Хлистун, которая недавно начала встречаться с главным героем шоу «Холостяк-10» Максом Михайлюком, рассказала о знакомстве с мужчиной

Являясь востребованной моделью, девушка старается как можно чаще публиковать часть своих отснятых кадров для глянцев в социальной сети на своей странице в Инстаграм, при этом она довольно часто поражает фанатов невероятным видом. Многие считают, что модель выглядит заметно моложе своего возраста и часто называют ее ребенком.

Сама девушка на критику никак не реагирует ,а вот на вопросы пользователей сети Инстаграм отвечает охотно. Так, недавно она решила ответить на самые интригующие темы в разделе Стори, среди которых был вопрос об отношениях с новым возлюбленным. Как известно, им стал экс-холостяк, молодой пилот Макс Михайлюк, который фактически сразу после проекта расстался с избранницей и нашел себе новую любовь.

Дарья же отметила, что познакомилась с Максом обыденно - он просто написал ей в социальной сети, после того, как она подписалась на его профиль. При этом данный вопрос был самым интригующим, ведь фанаты задают его едва не каждый день.

Мы также писали, что после расставания с Дашей Ульяновой - победительницей проекта "Холостяк", мужчина фактически сразу же нашел себе "замену". 25-летняя популярная модель Дарья Хлистун привлекла внимание к себе необычной внешностью и сторойной фигурой.

Девушка старалась как можно дольше скрывать факт своих отношений от пользователей в социальных сетях, чтобы избежать волны критики. После официального заявления на фан-аккаунтах холостяка начали появляться фото из свиданий пары. Такие же кадры были опубликованы пару часов назад.

Дело в том, что Макс и Дарья отправились на Западную Украину, где отлично провели время, полетав на воздушном шаре. В сети не все оценили домашний вид модели и пилота, кто-то и вовсе написал множество едких слов в адрес пары, другие же пользователи были рады за пару и написали, что они очень красивые.

Напомним, что экс-холостяк Макс Михайлюк без одежды засветился с молоденькой любовницей: "Променял одну Дашку на другую".

Как сообщала Politeka, экс-холостяк Макс Михайлюк засветился с новой любовницей на прогулке: "Боже, ребенок откуда?".

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