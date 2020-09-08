51-річна знаменита співачка Дженніфер Лопес прогулялася в Хемптонсі і потрапила в об'єктиви папараці

Фото американської зірки з'явилося в соцмережі Instagram і стало приводом для обговорення з боку користувачів, пише Politeka.net.

На цей раз папараці вдалося сфотографувати, співачку, коли вона прошулівалась по місту.

Судячи з фото, Дженніфер не була на цей раз готова до зустрічі з фотографами і публікою. На зірці обтягуючі спортивні штани, которкий білий топ, що відкриває пупок знаменитості, на ногах – кросівки.

На деяких фото Джей Ло в масці, з чого випливає, що зірка прислухається до рекомендацій з приводу запобігання від коронавірусу.

Користувачі оцінили свіжі кадри знаменитості, відзначаючи широкі стегна і високі груди співачки, при цьому стверджуючи, що співачка виглядає втомленою.

"Ось тут видно: втомлена, немолода жінка, яка теж має купу проблем, але тим не менш тримає себе на висоті. Всього Вам доброго!👏 Ось це відразу видно без фотошопу, паппараці підловили в первозданному вигляді. Але все одно вона-супер!👍 👏 🌹 🔥 Вона бомба!!! Але яких зусиль це коштує!!! Ого, ляхи а мені вона не подобається 😂 дуже красива", - пишуть фанати.

Популярна актриса і співачка Дженніфер Лопес здалася в сліпучому образі на честь свята. Знаменитість виклала нове фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", на якому виходить з машини. Всесвітньо відома красуня вбралася у все біле: світшот, штани, кросівки, навіть автомобіль - білосніжний. Образ довершили великі сонцезахисні окуляри і контрастний чорний манікюр. Вона прийняла ефектну позу, виставивши одну ногу.

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