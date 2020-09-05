Известная актриса Дженнифер Лопес показалась в растрепанном виде в окружении звездного красавчика

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Можешь почувствовать ее…новую музыку прямо за углом?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Лопес позирует в растрепанном виде, а рядом с ней стоит американский композитор и певец Раян Теддер.

«Очень мило выглядишь», «о боже, роскошная девушка», «улыбка на миллион», «обожаю, когда ты улыбаешься», «очень интересно – что готовите», «ты непревзойденная. Удачи тебе во всем», - пишут ее поклонники.

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Так, на днях артистка сделала селфи в зеркало. Знаменитость предстала в одном белом купальнике. От тела звезды нельзя отвести взгляда - упругий пресс, красивая грудь, подкаченные руки и ноги: "Вау, насколько это прекрасно".

Звезда смотрела в камеру, ее макияж немного "потек", видимо, от тренировки.

Волосы Джей Ло убрала в высокий пучок, чтоб не мешали. На ногтях заметен светлый маникюр, а на руке - резинка для волос. За стеклянной дверью можно увидеть нечто похожее на бассейн.

Напомним, популярная певица опозорилась на концерте, кадры конфуза.

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