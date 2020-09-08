51-летняя знаменитая певица Дженнифер Лопес прогулялась в Хэмптонсе и попала в объективы папарацци

Фото американской звезды появилось в соцсети Инстаграм и стало поводом для обсуждения со стороны пользователей, пишет Politeka.net.

На этот раз папарацци удалось сфотографировать, певицу, когда она прошуливалась по городу.

Судя по фото, Дженнифер не была на этот раз готова к встрече с фотографами и публикой. На звезде обтягивающие спортивные брюки, которкий белый топ, открывающий пупок знаменитости, на ногах – кроссовки.

На некоторых фото Джей Ло в маске, из чего следует, что звезда прислушивается к рекомендациям по поводу предохранения от коронавируса.

Пользователи оценили свежие кадры знаменитости, отмечая широкие бедра и высокую грудь певицы, при этом утверждая, что певица выглядит уставшей.

"Вот тут видно: уставшая, немолодая женщина, которая тоже имеет кучу проблем, но тем не менее держит себя на высоте. Всего Вам доброго!👏 Вот это сразу видно без фотошопа,паппараци подловили в первозданном виде. Но всё равно она-супер!👍👏🌹🔥 Она бомба!!! Но каких усилий это стоит!!! Ого,ляхи А мне она не нравится 😂 Очень красивая", – пишут фанаты.

Популярная актриса и певица Дженнифер Лопес показалась в ослепительном образе в честь праздника. Знаменитость выложила новое фото на своей странице в соцсети "Инстаграм", на котором выходит из машины. Всемирно известная красотка нарядилась во все белое: свитшот, штаны, кроссовки, даже автомобиль - белоснежный. Образ довершили большие солнцезащитные очки и контрастный черный маникюр. Она приняла эффектную позу, выставив одну ногу.

Резко помолодевшая Джей Ло удивила растрепанным видом со звездным красавчиком: «Можешь почувствовать…»

Дженнифер Лопес заворожила аппетитным видом сзади: "Румяные булочки".

Чувственная Джей Ло задрала ноги, показав истинное наслаждение: "Милый пирожочек".