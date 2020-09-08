Нацбанк цілком влаштовує плавне знецінення гривні по відношенню до долара

Про це пише Ліга.

Банкіри не сумніваються, що рух у бік "долара по 28 гривень" продовжиться і в другий тиждень вересня.

Більше того, НБУ, ймовірно, не заважатиме цьому процесу.

Минулого тижня регулятор купив на міжбанку рекордно низьку суму - $11,5 млн (мінімум в 2020 році). І як запевняють експерти, НБУ вирішив змінити свою тактику на ринку.

В деякі моменти зміцнення курсу гривні регулятор викуповував більше американської валюти, ніж дозволяли ринкові "надлишки". У такі періоди реальним покупцям іноді навіть не вистачало американського долара, що перевертало тренд у бік помірної девальвації гривні.

А зараз, коли гривня знецінюється, НБУ майже не втручається в ситуацію на ринку. Це означає, що регулятора поки влаштовує плавний підйом курсу долара до 28 грн/$.

Наступного тижня, як прогнозують експерти, курс долара не подолає позначку в 28 грн/$, але плавна девальвація гривні продовжиться. Вони також озвучили прогнозний діапазон до кінця робочого тижня: 27,6-27,9 грн/$.

Відзначимо, що сьогодні, 8 вересня, на валютному ринку був зафіксований черговий рекорд. Раніше НБУ розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 Долар США-27,75 грн;

1 Євро-32,81 грн;

Таким чином, курс долара виріс на 2 копійки в порівнянні з вчорашнім днем, і це є найвищим курсом американської валюти в Україні з 8 серпня. А за тиждень, починаючи з 1 по 8 вересня, гривня впала ослабла по відношенню до долара на 19 копійок.

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