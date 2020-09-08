Українська співачка Тіна Кароль здивувала витівкою поруч з відомим молодим артистом Даніелем Салемом

Тіну Кароль здивувала витівкою, пофліртувавши із заміжнім красенем, а також відомим артистом. Справа в тому, що Тіну помітили з новим чоловіком, який є популярним вітчизняним телеведучим Даніелем Салемом, під час відпочинку за лаштунками на зйомках другого ефіру танцювального шоу.

Так, зірка позує разом з популярним телеведучим Даніелем Салемом, який вів кілька вже легендарних для України проектів. Поруч з ефектним брюнетом Тіна мило сиділа поруч, кокетливо посміхалася і тихенько розмовляла. Сам Даніель не відмовився від жартівливої бесіди і також здивував мережу.

Шанувальники були вражені побаченим, написавши, що історія з Баланом повторюється.

"Їй самій не набридло? Актори змінюються, а сценарії одні й ті ж...", "Відразу видно, вільна жінка) фліртує з ким хоче! Сподіваюся тема з Баланом скоро закриється))",» Салемтіна♥️😂 по-моєму краще звучить Дантіна, ну або я вже звикла)♥️😂", " зганьбився на Голосі, так тут вирішив реванш взяти? Скрізь його багато" «" у цього Салема є дружина і дитина... Але мабуть чого тільки не зробиш заради піару всюди цей Даніель...", "Дуже красиві і Тіна 😍і Данік 😍і всі знають що у них дружба, Дівчатка не Нагнітайте😂 😏», «цікаво, куди дивиться Даніель. Хм😉 🔥», «як Розвидіти це 😢 я вже починаю думати, що реально там все сценарій, а я так вірила в дантину», - пишуть користувачі.

Раніше на одному зі схожих вже готових кадрів спокуслива Тіна вляглася в ліжко в томній позі. На ній лише светр з геометричним орнаментом: красуня позбулася трусиків заради спекотного фото, прикривши найпікантніше місце білим простирадлом. При цьому неможливо не насолодитися її ніжними вигинами і оксамитовими округлостями.

Усміхнена Кароль, ніби ніяковіючи, прикрила очі рукою.

На іншому фото співачка постала в зовсім іншому образі: якщо попереднє пронизане ніжністю, то тут красуня перевтілилася в фатальну жінку, "леді-бос".

Тіна в чорному шкіряному комбінезоні сиділа на табуреті, зухвало розставивши ноги і вигнувши спину. При цьому вона розстебнула верх, засвітивши нічим неприкритий пружний бюст. Волосся Тіна зібрала назад, доповнивши лук чіткими стрілками.

Крім запам'ятовується фотосесії, Кароль розкрила журналу головну інтригу-дату виходу її нового альбому"знайти своїх". Як стверджує офіційний фан-клуб співачки в Instagram, довгоочікуваний альбом вийде 18 вересня.

Нагадавши, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".

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