Знаменитая американская светская львица Ким Кардашьян впечатлила формами в белье собственного бренда
Звезда американских реалити-шоу продолжает радовать поклонников соблазнительными кадрами, на которых она во всех подробностях демонстрирует нижнее белье собственного бренда. Красотка поделилась новыми снимками в своем Инстаграм, передает Politeka.net.
Так, на фото Ким решила показать удобный женский боди цвета слоновой кости. Модель позирует на кровати. На первом фото Ким полулежит, соблазнительно подогнув под себя ноги и демонстрируя идеальные изгибы талии и бедер. Глубокое декольте боди также удачно подчеркивает пышную грудь красотки.
На втором фото Ким сидит, спустив ноги с кровати. Нежный цвет ткани выгодно оттеняет смуглую кожу модели. Красотка будто так и манит к себе.
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Отметим, что на снимках внимание к себе привлекает не только сама Кардашьян, но и окружающая ее обстановка. Так, на стенах и на постельном белье можно заметить множество распечатанных фотографий с разными частями тел моделей, которые также рекламируют белье Ким.
Поклонники звезды не остались в стороне и поставили ее фото более 700 тысяч лайков.
До этого мы рассказывали, что Ким Кардашьян продемонстрировала новое белье на своем идеальном загорелом теле.
На первом и последнем фото белье из коллекции демонстрирует сама Ким, а вот на других снимках его можно увидеть на других моделях. Для себя Ким выбрала комплект светло-бежевого цвета из удобной майки и коротких шортиков.
Белье сделано в максимально удобном для носки дизайне, однако это не помешало Кардашьян продемонстрировать все изгибы своего тела, а также шикарную грудь в глубоком декольте.
Напомним, пышногрудая Ким Кардашьян опасно наклонилась в тесной маечке.
Как сообщала Politeka, аппетитная Кардашьян в крохотном купальнике изогнулась, доведя до блаженства.
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян приняла эффектную позу в лифчике и на шпильках.