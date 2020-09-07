Знаменитая американская светская львица Ким Кардашьян впечатлила формами в белье собственного бренда

Звезда американских реалити-шоу продолжает радовать поклонников соблазнительными кадрами, на которых она во всех подробностях демонстрирует нижнее белье собственного бренда. Красотка поделилась новыми снимками в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, на фото Ким решила показать удобный женский боди цвета слоновой кости. Модель позирует на кровати. На первом фото Ким полулежит, соблазнительно подогнув под себя ноги и демонстрируя идеальные изгибы талии и бедер. Глубокое декольте боди также удачно подчеркивает пышную грудь красотки.

На втором фото Ким сидит, спустив ноги с кровати. Нежный цвет ткани выгодно оттеняет смуглую кожу модели. Красотка будто так и манит к себе.

Отметим, что на снимках внимание к себе привлекает не только сама Кардашьян, но и окружающая ее обстановка. Так, на стенах и на постельном белье можно заметить множество распечатанных фотографий с разными частями тел моделей, которые также рекламируют белье Ким.

Поклонники звезды не остались в стороне и поставили ее фото более 700 тысяч лайков.

До этого мы рассказывали, что Ким Кардашьян продемонстрировала новое белье на своем идеальном загорелом теле.

На первом и последнем фото белье из коллекции демонстрирует сама Ким, а вот на других снимках его можно увидеть на других моделях. Для себя Ким выбрала комплект светло-бежевого цвета из удобной майки и коротких шортиков.

Белье сделано в максимально удобном для носки дизайне, однако это не помешало Кардашьян продемонстрировать все изгибы своего тела, а также шикарную грудь в глубоком декольте.

Напомним, пышногрудая Ким Кардашьян опасно наклонилась в тесной маечке.

Как сообщала Politeka, аппетитная Кардашьян в крохотном купальнике изогнулась, доведя до блаженства.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян приняла эффектную позу в лифчике и на шпильках.