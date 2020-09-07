Дружина Влада Ями Лілія зважилася на сміливий крок і показала результат на нових фото

Дружина знаменитого українського хореографа поділилася новими кадрами у своєму Instagram, пише Politeka.net.

На фото красуня позує перед камерою в жовтому топі з відкритими плечима. Лілія фотографує себе тільки по груди, тому повністю наряд розглянути неможливо. Образ красуні доповнює стильний макіяж, що підкреслює її виразні очі.

При цьому на фото можна помітити одну особливість: на лівому плечі Ями красується досить велике татуювання, якого у неї раніше не було. У коментарях до посту Лілія написала, що зробила тату напередодні.

При цьому на фото не можна розглянути малюнок повністю.

"Будь - які зміни-це маленькі щаблі в розвитку людини. Ми поступово розвиваємо себе (інтелектуально, фізично), змінюємося так чи інакше... Але саме проблеми підштовхують включати турборежим і підніматися на сходинку вище... зрозуміло, що у кожного з нас є свій багаж проблем і різних подій, які трохи збивають зі шляху, але стати їх жертвою або взяти все в свої руки, рішення тільки за нами", - написала красуня.

Її підписники активно коментують новий пост.

"Чарівна, неймовірно красива. А очі", "Немає слів, - захват від вашої карколомної краси, культури, інтелекту!!! Ви з Владом - приголомшлива пара!! Синуля теж сонечко! З гумором, як тато!", "Як завжди незвичайна", "ваші очі дивовижні ви така красива", - пишуть люди.

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