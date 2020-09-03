Жена известного украинского хореографа Влада Ямы Лилия показала, как релаксирует

На фото Лиля появилась в миниатюрных шортиках. Красотка сидела на травке, запрокинув голову назад. Образ Яма дополнила белой блузкой, которая немного задралась. Волосы звезда решила собрать в хвост, а глаза прикрыла очками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не написали под публикацией и не ставили лайки. Все из-за того, что Лилия выбросила снимок в сторис Инстаграм, где нет подобных инструментов, но так и хочется написать: "Вот это малышка, завидная жена!"

Сообщалось, что судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма похвастался рельефным телом в прозрачной майке.

3 сентября состоится премьера мюзикла «Ритм», создателем которого стал певец Дмитрий Монатик. Главных героев в нем играет сам певец и целый ряд украинских знаменитостей, среди которых оказался и Яма.

Мы писали, что 38-летний украинский хореограф и танцор Влад Яма взбудоражил публику откровением и необычным снимком.

Так, Яма в красной футболке и коротких черных шортах застыл в момент, когда оторвал обе ноги от земли. При этом его лицо озарила довольная улыбка. Танцор признался в подписи, что именно ему приносит "особый кайф".

Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное:

"Владе, тіні нема. Ти привид?" - "Сонце ще низько, а я в польоті"

Напомним, Влад Яма устроил жаркую тренировку под палящим солнцем

А еще Politeka писала, что Влад Яма подчеркнул накаченные мышцы обтягивающей рубашечкой

Также Politeka писала, что жена Влада Ямы восхитила красотой в разлогом декольте и полупрозрачной юбке



