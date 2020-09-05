Известный украинский хореограф Влад Яма похвастался спортивными достижениями своей семьи

На странице в социальной сети Инстаграм он опубликовал снимок, на котором позирует вместе с супругой Лилианой, передает Politeka.net.

Она в спортивных лосинах и топе стоит, изогнувшись назад и демонстрируя идеальную фигуру, а муж держит ее за ногу, присев рядом и улыбается своей фирменной улыбкой.

Хореограф рассказал, что вместе с любимой пробежал 10 километров.

«Сегодня Лилиана сомневалась, бежать или нет, но чем дальше мы убегали, тем больше меня благодарила, что всё-таки вытащил💪🏼 Солнце, лето(несмотря на календарь) и близкие люди - что может быть круче субботним утром? Правда, мне пришлось особенно не сладко: на подъёмах нужно было «брать на буксир» Леона и его самокат...🤷🏼 Но зато мы сделали это ВМЕСТЕ! Чего и вам желаем!», – пишет он.

По его словам, если вечером дал обещание, утром нет никаких вариантов «отлинять».

«Это вызов, который помогает быть активнее и, как результат, более здоровым! Бегайте с нами, бросайте вызов своим родственникам, коллегам и просто знакомым, нас должно быть ещё больше!», – призвал шоумен.

В свою очередь поклонники оценили фото, поставив больше тысячи лайков только за первые 15 минут.

«К побегу готовитесь?)))», – пошутил один из подписчиков в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Яма опубликовал фото, на котором позировал в спортзале и держал гантелю. Он был в футболке и шортах, находясь перед зеркалом. Танцор снимал себя на телефон, демонстрируя подкачанный бицепс. На фоне можно увидеть различные тренажеры.

Напомним, жена Влада Ямы в ультра мини пошалила на травке, горячие кадры.

А еще Politeka писала, что накачанный Влад Яма посветил рельефным телом в смелом наряде, жена не выдержала.

Также Politeka сообщала, что Влад Яма устроил жаркую тренировку под палящим солнцем.