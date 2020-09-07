Жена Влада Ямы Лилия решилась на смелый шаг и показала результат на новых фото

Супруга знаменитого украинского хореографа поделилась новыми кадрами в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото красотка позирует перед камерой в желтом топе с открытыми плечами. Лилия фотографирует себя только по грудь, поэтому полностью наряд рассмотреть невозможно. Образ красотки дополняет стильный макияж, подчеркивающий ее выразительные глаза.

При этом на фото можно заметить одну особенность: на левом плече Ямы красуется довольно большая татуировка, которой у нее раньше не было. В комментариях к посту Лилия написала, что сделала тату накануне.

При этом на фото нельзя рассмотреть рисунок полностью.

«Любые перемены - это маленькие ступени в развитии человека. Мы постепенно развиваем себя (интеллектуально,физически ), меняемся так или иначе... Но именно проблемы подталкивают включать турборежим и подниматься на ступеньку выше… Понятно, что у каждого из нас есть свой багаж проблем и разных событий, которые немного сбивают с пути, но стать их жертвой или взять всё в свои руки, решение только за нами», - написала красотка.

Ее подписчики активно комментируют новый пост.

«Обалденная, невероятно-красивая. А глаза», «Нет слов, - восторг от Вашей сногсшибательной красоты, культуры, интеллекта!!! Вы с Владом-Потрясающая пара!! Сынуля тоже солнышко! С юмором, как папа!», «Как всегда необыкновенная», «Ваши глаза изумительные вы такая красивая», - пишут люди.

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