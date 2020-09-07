Українська модель Інна Горячківська, яка прославилася своїми пишними формами, показала себе в примірювальній в спокусливому образі

Красуня, яка привернула до себе увагу своїм вражаючим бюстом 15-го розміру, поділилася новим постом в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Горячковська виходить з примірювальної в стильному вбранні. На ній чорна маяка з пікантною обробкою у вигляді мережива на бездонному декольте. Модель також вибрала чорну мереживну накидку і світлу спідницю з запахом. На фото Горячківська виглядає досить задоволеною своїм образом.

"Не важливо, скільки дверей закриється перед твоїм носом, — пам'ятай, що є одна, яка призначена спеціально для тебе", - написала вона.

Шанувальники моделі тут же почали коментувати фото.

"Красуня", "Величезні близнюки!", "Дуже дуже красива", "Мммм! Це величний силует, гідний королеви! Чудовий наряд і ваш чуттєвий фігуристий силует воістину прекрасний",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що модель показала себе в максимально сміливому образі.

На фото красуня позувала в білій сукні з прозорим верхом. Можна побачити під нарядом мереживну білизну, а образ Інна доповнила стильним капелюхом. Дівчина стояла біля примірювальної і знімала себе на телефон в дзеркало. Образ вийшов досить сміливим і породив бурю компліментів у бік моделі.

Нагадавши, українка з 15-м розміром "персиків" задала спеку прямо на автомийці.

Також Politeka писала, що українка з 15-м розміром бюста відполірувала машину в розпусному бікіні і піні.

А ще Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром бюста взялася мити авто в спокусливому вбранні.