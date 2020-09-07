Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала себя в естественном образе без каких-либо следов одежды

Исполнительница опубликовала новый пост, посвященный приходу осени, на странице группы в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

«Люблю осенние цвета. Люблю теплую осень. Как сейчас. Особенно когда, наконец, я переехала за город, жду с нетерпением эту огненную осеннюю красоту. За что вы любите осень?», - поинтересовалась Зарицкая.

Свой пост она сопроводила новым фото.

На снимке исполнительница позирует близко к камере, судя по всему, стоя перед окном, откуда на нее падает солнечный свет. На артистке минимум косметики, что делает ее образ очень свежим и естественным.

Также на плечах Зарицкой на заметно ни следа одежды, поэтому можно подумать, что она позирует перед камерой без ничего.

Поклонники исполнительницы активно комментируют ее фото.

«Очень красиво», «Боожеее, этот взгляд сводит с ума», «Веснушки...», «Красочную осень невозможно не любить за теплое покрывало, классную музыку, горячий чаек и даже когда идет дождь мне уютно и классно в это время года, вдохновляет», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Зарицкая сфотографировала себя крупным планом. Она распустила свои волнистые волосы, которые спадали на плечи. На голове у певицы красовалась кепка. Ее макияж, как обычно, был очень ярким и сказочным. Особенное внимание привлекли ресницы звезды, которые были нарощены необычным способом.

Напомним, солистка KAZKA в халате и без макияжа огорошила домашним видом.

Как сообщала Politeka, сочная солистка KAZKA вскружила голову роскошным праздничным видом.

Также Politeka писала, что фигуристая солистка KAZKA в космическом платье показала, в чем женская сила.