28-летняя украинская певица Александра Зарицкая, которая поет в группе KAZKA, ошеломила яркой внешностью

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Зарицкая сфотографировала себя крупным планом. Она распустила свои волнистые волосы, которые спадали на плечи. На голове у певицы красовалась кепка. Ее макияж, как обычно, был очень ярким и сказочным. Особенное внимание привлекли ресницы звезды, которые были нарощены необычным способом.

«Поздравляю с началом нового учебного и познавательного года! Для меня 1 сентября-чистый лист, возможность отпустить все плохое, и начать сначала», - подписала фото звезда.

За несколько часов пост певицы собрал почти 2 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Привет, красавица, желаю тебе счастливого и радостного дня», «Казка привет, я слушаю твои песни просто класс», «Невероятная», «Душа», «Яркая», «Сказочная фея», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Александра Зарицкая удивила атмосферными снимками. Девушка позировала со своими коллегами, которые, как и она, были одеты в черное. Оказалось, что фото было сделано на свадьбе экс-"Холостяка" Никиты Добрынина.

Напомним, что Александра Зарицкая избавилась от белья и расстегнула рубашку ради пикантного фото: "На Адель похожа".

Как сообщала Politeka, Александра Зарицкая в космическом платье показала, в чем женская сила: «Нежнятинка».

Также Politeka писала, что Александра Зарицкая вышла в поле в образе настоящей украиночки: "Какие колоритные...".