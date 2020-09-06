Скандально відома російська актриса Христина Асмус спробувала себе в комедійній ролі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала відео, на якому розіграла сценки з життя дівчини з довгими нарощеними нігтями. Христина, якій в новому шоу зробили довгі нігті, показала, як важко їй справлятися з побутовими питаннями.

"Дівчата, як ви ходите з такими нігтями???",- підписала ролик зірка.

Відео вийшло досить смішним і отримало масу позитивних відгуків. За годину його подивилися понад 300 тисяч разів.

"Клас, а ще "як натиснути кнопку туалету", "У Насті Івлеєвої потрібно запитати)", "в точку 🙈так і живемо", "запитайте Світлану Лободу)))», «краса вимагає жертв, розумію», «чому не в купальнику хоча б в душі», «життєво», «А до цього Харлашка все робив??» ,- пишуть користувачі мережі.

Крім цього, підписники Христини звернули увагу на те, що подібне відео вже було у Насті Івлеєвої. Та й сам формат подібних відео для Асмус незвичний. Для неї це новий образ і новий стиль.

«Запитай у Івлеєвої, у неї такі ж! І ролик на цю тему вже зняла пару місяців тому", - зазначив один з шанувальників.

Нагадаємо, що плачучу Христину Асмус осоромили після слів про дочку:"патологічна врушка".

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