Популярная российская актриса Кристина Асмус поделилась редким кадром, на котором собрала всех своих сестер

Как передает Politeka.net, свежее фото появилось на странице актрисы в Инстаграм. Девушка опубликовала фото со свадьбы своей старшей сестры.

Как известно, Кристина росла в многодетной семье – у нее целых три родных сестры. На фото одна из девушек сидела в белом платье. Рядом с ней сидела самая старшая сестра, которая меньше всего похожа на Асмус. Также на камеру позировала сама актриса и ее младшая сестра Карина, известная своими достижениями в спорте.

«Сёстры», - подписала фото Кристина.

За полчаса пост актрисы собрал более 12 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов. Правда, мнение по поводу схожести девушек разделились.

«Все красивые», «Надо же, как похожи», «Такие разные!», «Привет Кристиночка, красавица моя, любимая», «А у тебя есть свободные сестры)», «радуете своей натуральной красотой», «слишком раритетное фото», «Бригада», «Так похожи», «Такие разные!», «Сестры Мясниковы», - пишут пользователи сети.

Как известно, настоящая фамилия Кристины – Мясникова. Но она, как и ее младшая сестра Карина, изменили ее на более звучную Асмус.

Напомним, что изнуренная Асмус после развода с Харламовым пожаловалась на здоровье, поразив видом: «Организм сказал харэ».

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